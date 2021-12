Hockey ghiaccio: Uno due dei Gladiators

Under 13

Quinta vittoria consecutiva per la corazzata Aostana in u13. I ragazzi, guidati da coach Doriguzzi per l'occasione, hanno dominato al PalaTazzoli imponendosi per 29 reti a 5.Partita mai messa in discussione per la superiorità dei valligiani. Formazione: Cout, cartaSinigaglia, Nardella, Giovinazzo, Nespoli, TansiGiacometto, Cecconi,Sormani, Terranova, Picco, Rosset, Minniti, Jorioz, Mapelli, Tenaglia G, Tenaglia Coach Picco - Coach accompagnatore Doriguzzi.

SENIOR

Partita determinante per crederci ancora e i ragazzi di Lattanzi Luca non deludono le aspettative. Un bel gioco e tante occasioni che potevano chiudere la partita con un risultato più largo ma un po' il portiere avversario ,un po' la poca precisione fanno rimanere la partita in bilico fino alla fine.

Gli Aostani chiudono sul risultato di 4 a 2 e si portano a casa i 3 punti con una delle 2 squadre Milanesi. Autori dei goal, Gianni, Fanelli, Garber, Garau.

Prossimo incontro ore 19,30 del 2 Gennaio ad Aosta contro il Chiavenna.

Formazione : Baraldi Luca; Doriguzzi Daniele; Garber Felix; Olivo Marco; Fanelli Nicolò; Blanc Pascal; Birtig Alessandro; Rossi Tommaso; Sozzi Stefano; Garau Nathan; Gianni Nicolas; Cicchetti David; Gerbi David; Pietromica Fabio; Borio Nicolò; Paillex Kevin.