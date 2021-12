Nuoto: L'Aosta Nuoto torna da Chamonix con un medagliere portentoso

A cinque giorni dal Natale, nell’ultima gara dell’anno 2021 (18 e 19 dicembre), le atlete e gli atleti dell’Aosta Nuoto hanno conquistato tante medaglie da mettere sotto l’albero. Meeting dal sapore internazionale per i valdostani che si sono confrontati con francesi e svizzeri: il quinto Open Swim di Chamonix ha regalato soddisfazioni per i nuotatori “navigati” e ha inaugurato la carriera agonistica di molti ragazzini che si sono presentati per la prima volta in gara.

Davvero coraggiosi i piccoli Esordienti B Leonardo Agrimonti, Annamaria Fazari, Diego Girasole, Greta Vicentini che accompagnati dal loro allenatore Mattia Castiglioni hanno passato il confine tra le mille difficoltà dettate dalla pandemia e hanno gareggiato in un pomeriggio di festa.

I Grandi davanti al palapiscina

Gli Esordienti A Yari Rossan, Emma Morsetti, Jacquy Péaquin e Giorgia Albace hanno vinto due medaglie di bronzo nelle staffette 4x50 m mista mista e 4x50 m stile libero. Morsetti si è portata a casa anche una medaglia d’oro nei 50 m rana e una d’argento nei 50 m stile libero; Péaquin si è distinto nei 50 m dorso giungendo secondo e nei 50 m stile libero ottenendo la terza piazza; gli altri Esordienti A presenti, accompagnati da coach Noemi Iannaccone, sono Rachele Colosimo, Rebecca Crespi, Désandré Corinne, Matteo Espositi, Petra Favre, Mélodie Fenoil, Aurora Furfaro, Alice Padalino, Sophie Recaldini, Giorgia Vicentini.

Tra gli Assoluti, le ragazze Alice Aldini, Nicole Louvin , Alessia Pagliara e Lin Pigliacelli hanno vinto la staffetta 4x50 m stile, gara nella quale i ragazzi Pietro Cerrato, Tommaso Coletta , Lorenzo Miserocchi e Mattia Savoia sono giunti terzi.

Hanno fatto incetta di medaglie: la Louvin 3 volte prima nei 50 e 100 m rana e nei 100 m misti, la Pigliacelli prima nei 100 m farfalla e seconda nei 50 m farfalla e Gaia Valenti prima nei 50 m e 100 m dorso. Nei 100 m stile libero podio tutto dell’Aosta Nuoto: prima Pagliara, seconda Pigliacelli e terza Valenti.