Arrampicata: Alessandro Bonjean si migliora

Un passaggio formalizzato dal Consiglio nazionale del Coni del 16 dicembre che ha inserito tra le federazioni olimpiche l’arrampicata, dopo la prima presenza sotto i cinque cerchi ai Giochi di Tokyo 2021.

Non dello stesso spessore, ma importante per il movimento il prosieguo dell’attività sportiva con il calendario che ha proposto Domenica 19 dicembre, a Torino, presso il CAT, il Centro di Arrampicata Torino di Via Braccini, la seconda prova di Macro Area Nord Ovest con protagonista la specialità Speed giovanile.

Dopo il prezioso secondo posto di 15 giorni fa nel Boulder, tra gli under 12 maschili Alessandro Bonjean, dell’Oasi Vertical di Valtournenche, si è migliorato festeggiando il successo di categoria. Alessandro non ha avuto avversari in grado di impensierirlo realizzando nella seconda Lane il miglior tempo con 8”77, staccando nettamente gli altri, tra cui l’altro corregionale David Fassino del Climbing House di Verres che con il tempo di 21”44 si è guadagnato la sesta posizione finale.

Anche tra gli Under 16, l’altra categoria dove erano presentati atleti valdostani, non sono mancati risultati importanti. In campo maschile, ancora sul podio, Michael Fassino del Climbing House di Verres (nella foto in basso) che ha confermato il secondo posto ottenuto nel primo impegno nella specialità boulder, centrando l’argento di giornata anche nello speed.

Avanti nei quarti ed in semifinale, il verreziese si è guadagnato la finale dove ha pagato dazio venendo superato solo nella prova decisiva, dal portacolori del Cus Torino Martino Catanzariti.

Nella stessa prova, si è fermato ai quarti di finale Federico Deleonard, dell’Oasi Vertical di Valtournenche, che ha concluso il suo impegno in ottava posizione finale.

Molto bene si è anche espressa Claire Charbonnier (Oasi Vertical) che ha concluso il suo impegno conquistando una più che positiva terza posizione.

Avanti nei quarti ed in semifinale, la 13enne termale si è conquistata la finalina dove ha avuto la meglio sulla sua avversaria, la torinese dell’Escape Andrea Serena Riviello, facendo proprio il terzo gradino del podio.