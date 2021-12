Eguibar e Bankes i più veloci nelle qualifiche di Cervinia Domani lo snowboard cross di Coppa con 8 azzurri al via

L’attesa è finita, in una giornata magnifica, caratterizzata da sole, cielo terso e il Cervino in bella mostra, 115 atleti si sono sfidati nella doppia run di qualificazione che ha messo in palio 32 posti per gli uomini e 16 per le donne per la gara del circuito mondiale in programma domani.



La mattinata si è aperta con la doppia run di qualificazione degli uomini. Il più veloce è stato lo spagnolo Lucas Eguibar (39”02) che ha preceduto di 16/100 il canadese Eliot Grondin e di 32/100 l’austriaco Jakob Dusek. Il leader della Coppa del Mondo, l’austriaco Alessandro Haemmerle, si è qualificato con l’ottavo tempo, con 63/100 di ritardo dallo spagnolo.



Sono cinque gli italiani qualificati per la gara di domani. Sesto tempo per Lorenzo Sommariva, genovese che vive a Chamois (poco distante da Cervinia) e che domani gareggerà in casa; settimo Matteo Menconi e quattordicesimo Tommaso Leoni, tutti passati nella prima run. Hanno strappato il pass per la tappa valdostana di Coppa del Mondo anche Michele Godino (23°) e Filippo Ferrari (25°), passati nel secondo turno.



È stata la britannica Charlotte Bankes a ottenere il miglior tempo tra le donne. La vincitrice dell’ultima prova individuale disputata, sulla pista austriaca di Montafon, ha chiuso in 42”06, 35/100 più veloce dell’americana Lindsey Jacobellis e dell’azzurra Michela Moioli, che a Breuil-Cervinia ha già vinto due volte, nel 2017 e nel 2019. Qualificate anche Francesca Gallina e Caterina Carpano, tredicesima e quattordicesima.



Domani la gara maschile e femminile partirà alle 11.30. In Italia sarà visibile in diretta su Rai Sport ed Eurosport. A Breuil-Cervinia cresce l’attesa per la quarta edizione della Coppa del Mondo, che torna dopo lo stop forzato dello scorso anno. Gara aperta al pubblico; richiesto green pass per accedere sulle piste del comprensorio.