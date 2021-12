CdM Sci alpino: Bosca al miglior risultato in carriera in Val Gardena

È il SuperG ad aprire la due giorni di Coppa del Mondo di Sci alpino maschile, in Val Gardena (Bolzano), gara che consegna a Guglielmo Bosca il miglior risultato in carriera nel ‘circo bianco’ grazie al 21° posto conquistato oggi.

La vittoria va al norvegese Aleksander Aamodt Kilde (1’25”91), che precede la coppia austriaca formata da Matthias Mayer (1’26”13) e Vincent Kriechmayr (1’26”16). Al 21° posto, secondo degli azzurri, Guglielmo Bosca (Cse; 1’27”22); 33° Matteo Marsaglia (Cse; 1’27”80).

Domani, in diretta televisiva, dalle 11.45, la Discesa libera.

CdM Sci alpino Seconda prova cronometrata, oggi, della Discesa libera di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile, in Val d’Isère (Francia) e miglior tempo fatto registrare dall’austriaca Mirjam Puchner (1’42”53) davanti a Sofia Goggia (1’42”68).

Al 5° posto Elena Curtoni (Cse; 1’43”22); 11° Federica Brignone (Cs Carabinieri; 1’43”53); 19° Marta Bassino (Cse; 1’43”88); 22° Francesca Marsaglia (Cse; 1’44”06). Domani, dalle 10.30, la Discesa libera. (dal sito www.fisi.org)

Federica Brignone: “Quest’anno il pendio è molto facile, non ci sono difficoltà tecniche e anche la parte bassa è stata raddrizzata parecchio. Ci sono comunque dei bei curvoni da tirare, io sono migliorata molto nella parte di scorrimento; il secondo allenamento è già andato meglio rispetto al giorno precedente dove ero veramente piantata. Spero di andare ancora meglio in gara e sistemare le parti che non mi sono andate benissimo in questi due giorni”.

Sci alpino Slalom Fis Junior valido per il Grand Prix Italia, oggi, a San Giovanni di Fassa (Trento) vinto dal poliziotto padovano Stefano Pizzato (1’55”08). Nessun portacolori degli Sci club valdostani ha concluso la gara, ‘saltati’ nella prima oppure nella seconda manche.