Ciclismo: Berta e Vittone in raduno con la nazionale Xco a Salice d’Ulzio

Ciclocross

LE Valli del Mincio, domenica scorsa, nel mantovano, gara di Ciclocross valida quale campionato regionale lombardo. Negli Allievi primo anno, vittoria di Daniele Longoni (Cicli Fiorin; in 14° posizione Mathieu Grimod (Cicli Fiorin).

Tappa della Coppa del Mondo di Ciclocross, domenica 12 dicembre, in Val di Sole (Trentino), corsa interamente sulla neve e, come consuetudine, dominio belga – sette atleti nei primi dieci – e vittoria del fuoriclasse delle Fiandre Wout Van Aert (59’27”, davanti al connazionale Michael VAnthourenhout (a 49”) e al britannico Thomas Pidcock (a 1’28”). Conclude in 27° posizione Filippo Agostinacchio (Selle Italia Guerciotti Elite).

Campionato Triveneto di Ciclocross, domenica 12, a Fiume Veneto (Pordenone) e, nella categoria Open, vittoria della Under 23, Nicole Pesse (Team Rudy Project; 43’21”3), a precedere Valentina Vorvi (Sorgente Prodipozzo; 43’30”8) e alla compagna di sodalizio, Beatrice Fontana (Team Rudy Project; 44’14”8).

Programma gare

Trofeo Lombardia – Piemonte di Ciclocross, sabato 18 dedicata ai Master, e domenica 19 dai G6 agli Open, a Salvirola (Cremona). Nella prima giornata, Gran Premio Cicli Francesconi - I Trofeo Memorial Claudia Bonfanti, iscritto Corrado Cottin (Cicli Benato); nella seconda Andrea Carbone (Cicli Lucchini), Mattia Agostinacchio, Carlo Bonetto (Scott Libarna Xco).