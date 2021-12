Ciclocross: Nicole Pesse domina a Fiume Veneto

Campionato Triveneto di Ciclocross, oggi, a Fiume Veneto (Pordenone) e, nella categoria Open, vittoria della Under 23, Nicole Pesse (Team Rudy Project; 43’21”3), a precedere Valentina Vorvi (Sorgente Prodipozzo; 43’30”8) e alla compagna di sodalizio, Beatrice Fontana (Team Rudy Project; 44’14”8)

Tappa della Coppa del Mondo di Ciclocross, oggi, in Val di Sole (Trentino), corsa interamente sulla neve e, come consuetudine, dominio belga – sette atleti nei primi dieci – e vittoria del fuoriclasse delle Fiandre Wout Van Aert (59’27”, davanti al connazionale Michael VAnthourenhout (a 49”) e al britannico Thomas Pidcock (a 1’28”). Conclude in 27° posizione Filippo Agostinacchio (Selle Italia Guerciotti Elite).