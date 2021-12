Ginnastica: Al Campionato Nazionale Gold Junior Senior splendono le stelle Fatina Rosset e Vittoria Ramanzin

Fatima Rosset, classe 2004, già bronzo nazionale all around (somma dei quattro attrezzi) nella giornata di sabato, esegue a trave un esercizio perfetto e senza sbilanciamenti che la vede 4^ in tutta Italia, con un punteggio di 12.600, a soli 25 centesimi dal primo gradino del podio.

La sua compagna Vittoria Ramanzin, classe 2007, settima all around il giorno precedente, inizia con un esercizio alla trave non troppo preciso, ma riesce ugualmente a migliorarsi di una posizione rispetto alla qualificazione, ottenendo il 7° posto in tutta Italia. Alle parallele svolge un esercizio senza errori che le sarebbe valso il podio, ma purtroppo sfiora i tappeti di protezione durante l’esecuzione e la conseguente penalità la fa terminare all’8° posto nazionale.

Comunque fiera e soddisfatta l’allenatrice Claudia Iacona, con loro in questa intensa ed emozionante trasferta.