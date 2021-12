Ginnastica estetica: primo posto nella GPT a Rimini

Le valdostane sono state protagoniste di una più che positiva esibizione e chiuso con un punteggio di 125.850. In pedana Jerardine Tagliaferro e Sofia Telli (corpo libero), Anna Cairo e Diletta Franco (cerchio), Alice Donato e Carolina Antonella Maiorano (palla) e Zoe Gandelli e Alice Tuccari (clavette).

Il Club des Sports chiude così i Campionati Nazionali con due titoli (GPT e Bertoncin), un bronzo (Cuaz), due quarti posti (Rigo e Bo), un quinto (Avallone) e tanti altri piazzamenti positivi.



Club des Sports: «Questa trasferta è stata davvero interessante per la nostra società e non solo per le vittorie e i podi che le ragazze hanno conquistato. È stato un confronto nazionale che ci ha permesso di capire il nostro livello e la qualità del lavoro che sta portando avanti un movimento solido, ma davvero piccolo se rapportato alle altre regioni italiane. Questo è di grande stimolo per il futuro».