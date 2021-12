Rigo sfiora il podio ai Campionati Nazionali: è quarta nella gara LB Allieve 1 di Rimini

Nelle LB1 Allieve 1, Rigo ha conquistato una splendida quarta posizione assoluta con un punteggio di 20.250 ottenuto dopo le esibizioni al corpo libero (undicesima) e al cerchio (quinta). La gara è stata vinta da Ginevra Baglioni (Fortebraccio; 20.700), davanti a Linda Ruvoletto (Alfa Maserà, 20.675) e ad Adele Evangelisti (Massarosa; 20.325). Prove positive anche per Angelica Brunetti, ottava con punti 20.100, Aurora Pelliccioni (13a; 19.925), Anna Gusulfino (19a, 19.150) e Zoe Cannistrà (35a; 18.175).





Allieve LB2

Nelle LB1 Allieve 2, 16a Anna Montecchi (19.475), 25a Sveva Ottobon (19.150) e 30a Viola Ottobon (18.925), nella gara vinta da Dalila Giusti (Ritmica Lucca) con 20.600 punti. Settantesimo posto per Martina Turatti (20.125) e 83° per Nicoletta Moro (19.575) nelle LC Allieve 3; vittoria per Chiara Calabrò (Raffaello Motto) con punti 22.150.