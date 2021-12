Scialpinismo: Vallet oro e Junod argento nella Sprint di Andalo

Prima giornata dei Campionati italiani Assoluti e Giovani, ieri, a Andalo (Trento), che consegnano alla Valle d’Aosta due belle medaglie: l’oro di Clizia Vallet nelle Under 18 e l’argento di Noemi Junod nelle Under 20. Nella categoria Under 18, gradino alto del podio di Clizia Vallet (Sc C. Gex; 4’30”70), davanti alle lombarde Sofia Mariani (4’53”80) e Irene Gianola (4’55”45).

Al maschile, successo del piemontese Emanuele Balmas (3’31”79). Al 12° posto Laurent Battendier 3’54”70); 17° Gabriele De Pieri; 21° Erik Brunod; 32° Dider Chaberge; 33° Matteo Borettaz, tutti atleti dello Sc Corrado Gex. Nelle Under 20, Noemi Junod (Sc C. Gex; 3’58”04) deve inchinarsi alla valtellinese Silvia Berra (3’50”50), con terza la lecchese Erika Sanelli (4’12”48).

Negli Under 20, piazza d’onore dell’alpino bergamasco Luca Tomasoni (Cse; 3’08”50) alle spalle del bresciano Marco Salvadori (3’05”89). Nell’Assoluta femminile, successo di Mara Martini (3’31”10) a precedere la coppia dell’Esercito Giulia Murada (3’33”01) e Alba De Silvestro (3’38”78).

Al quinto posto Giulia Compagnoni (Cse); 10° Natalia Mastrota (Sc C. Gex). Al maschile, vittoria del carabinieri Nicolò Canclini (3’17”31) sul duo di alpino Robert Antonioli (3’24”73) e Michele Boscacci (3’33”76). Quinto Nadir Maguet Cse; 3’40”64); 7° Damiano Lenzi (Cse); 13° Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex); 15° Davide Magnini (Cse).

Negli Under 16 maschile, vittoria del bergamasco Federico Pacchiarini; in 15° posizione Elia Demicheli (Sc C. Gex).