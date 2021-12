Fondo: Nadine Laurent vince anche la sprint skating Junior di Goms

Un altro successo per Nadine Laurent nella sprint Junior di Alpen Cup di Goms (Sui), dopo la vittoria nella gara distance di venerdì. L’a valdostana ha battuto in finale la compagna di squadra Lucia Isonni per 6″2. Al terzo posto si è piazzata la francese Cloe Pagnier con 10″7 di svantaggio.

Fuori Elisa Gallo nelle semifinali, ulteriore testimonianza di una squadra junior femminile competitiva nelle diverse specialità.

Nella sprint di Opa Cup nessuna delle azzurre è approdata alla finale. Cristina Pittin, Martina Bellini e Nicole Monsorno si sono fermate ai quarti. La vittoria è andata all’austriaca Lisa Unterweger, davanti alla tedesca Lisa Lohmann e all’altra austriaca Barbara Walchhofer.