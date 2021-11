Fondo: Undici convocati per la seconda tappa di Cdm a Lillehammer. Parte anche l’Alpen Cup a Goms

Nella sprint in tecnica libera di venerdì 3 dicembre gareggeranno Federico Pellegrino (qui vincitore nel 2018), Michael Hellweger, Simone Mocellini e Francesco De Fabiani fra gli uomini e Lucia Scardoni, Greta Laurent, Martina Di Centa, Caterina Ganz ed Elisa Brocard fra le donne. Sabato 4 dicembre toccherà alle skiathlon, per le quali saranno iscritti Federico Pellegrino, Paolo Ventura, Stefano Gardener e Francesco De Fabiani fra gli uomini e Martina Di Centa, Caterina Ganz ed Elisa Brocard fra le donne. Chiusura domenica 5 dicembre cone le staffette, che invece verranno decise dallo staff tecnico alla fine delle gare individuali.

A Goms, in Svizzera scatta l’Alpen Cup senroes e juniores con tre gare da venerdì 3 a domenica 5 dicembre, alle quali prenderanno parte Martin Coradazzi, Mattia Armellini, Giovanni Ticcò, Alessandro Chiocchetti, Giacomo Gabrielli, Francesco Manzoni, Lorenzo Romano, in campo mashcile e Nicole Monsorno, Francesca Franchi, Anna Comarella , Cristina Pittin e Martina Bellini in campo femminile.

Il programma delel competizioni:

Ven. 03/12 – Coppa del mondo – Sprint TL maschile e femminile Lillehammer (Nor) – ore 12.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 03/12 – Alpen Cup seniores – 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Goms (Svi)

Ven. 03/12 – Alpen Cup juniores – 5 km TC femminile e 10 km TC maschile Goms (Svi)

Sab. 04/12 – Coppa del mondo – Skiathlon maschile e femminile Lillehammer (Nor) – ore 10.00 e 12.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 04/12 – Alpen Cup seniores – Sprint TL femminile e maschile Goms (Svi)

Sab. 04/12 – Alpen Cup juniores – Sprint TL femminile e maschile Goms (Svi)

Sab. 04/12 – Marathon – 35 km TL maschile e femminile Livigno (Ita)

Dom. 05/12 – Coppa del mondo – Staffetta maschile e femminiel Lillehammer (Nor) – ore 09.20 e 11.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 05/12 – Alpen Cup seniores – 15 km TL maschile e 10 km TL femminile Goms (Svi)

Dom. 05/12 – Alpen Cup juniores – 10 km TL maschile e 5 km TL femminile Goms (Svi)