CpI Sci nordico: N. Laurent sfiora il podio nell’Individuale tl di Santa Caterin

Seconda giornata dell’opening della Coppa Italia di Fondo domenica scorsa, a Santa Caterina Valfurva, con gli atleti impegnati nell’Individuale in tecnica libera, format che vede Nadine Laurent concludere a una manciata di secondi dal podio.

Categoria Giovani - 10 km f / 15 km m – CpI Ind. tl – Conclude al quinto posto, a 18”3dalla vincitrice e a 6”6 dal podio Nadine Laurent (Fiamme Oro; 31’29”8), nella gara vinta dallabergamasca Denise Dedei (31’11”5), che ha preceduto la bellunese dei Carabinieri, Iris DeMartin Pinte (31’18”8) e la corregionale dell’Esercito, Lucia Isonni (Cse; 31’23”2); 15° AlineOllier (Sc Valdigne MB; 33’28”9).

Al maschile, successo del francese Mathis Desloges(40’41”5). Al 19° posto Federico Bonino (Gs Godioz; 44’26”6); 36° Maurizio Macori (Sc St-Barthélemy; 45’42”7); 43° André Philippot (Gs Godioz; 46’07”5); 56° Géròme Garin (ScValgrisenche; 46’41”5); 63° Simone Gemelli (Gs Godioz; 47’07”1).

Categoria Senior - 10 km f / 15 km m – CpI Ind. tl – Terzo gradino del podio di Elisa Brocard (Cse; 30’02”5) alle spalle della coppia transalpina Delphine Claudel (29’07”0) e FloraDolci (29’48”4). Quinta Ilenia Defrancesco, 9° Martina Bellini, 12° Cristina Pittin, 21° Laura Colombo, 24° Federica Cassol (32’26”8), tutte atlete del Centro sportivo Esercito.

Doppietta francese anche al maschile, grazie a Maurice Manificat (40’17”5) e Adrien Backscheider(40’44”3). Quinta piazza di Martin Coradazzi; 15° Daniele Serra; 17° Mikael Abram (42’17”4);25° Michele Gasperi; 27° Maicol Rastelli; 48° Luca Sclisizzo, tutti dell’Esercito; 72° Mark Chanloung (Tha; 46’18”3); 73° Andrea Restano (Sc Drink; 46’21”0).

CdM Snowboard

Inizia con due podi la stagione azzurra nella Coppa del Mondo di Snowboardcross, sulla pista olimpica di Secret Garden in Cina. In campo femminile, terza posizione di Michela Moioli(Cse), alle spalle della Ceca Eva Samkova e della britannica Charlotte Banks. Conclude in 9°posizione Francesca Gallina (Cse), terza nella terza batteria dei quarti di finale.

In campo maschile, piazza d’onore di Omar Visintin (Cse), nella gara vinta dall’austriaco Alessandro Haemmerle, con terzo lo statunitense Nick Baumgartner. Al 15° posto Tommaso Leoni; 25°Lorenzo Sommariva; 27° Filippo Ferrari; 30° Michele Godino, tutti atleti dell’Esercito.