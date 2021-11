Sci: Brignone e Melesi davanti a tutte nella 1a manche del secondo GS Nor-Am di Copper

Federica Brignone guida il secondo gigante femminile valevole per il circuito Nor-Am che si sta disputando sulla pista di Copper, in Colorado, dove la squadra italiana sta preparando le gare delle prossime settimane in Nordamerica valevoli per la Coppa del mondo. La campionessa valdostana ha dominato la prima manche con il tempo di 1’08″76 e precede una positiva Roberta Melesi, staccata di 1″48, terza posizione per la canadese Sarah Bennett a 2″17. Al via è presente anche Karoline Pichler, la quale è uscita di pista.

Ordine d’arrivo 1a manche GS femminile Nor-Am Copper (Usa):

http://live.fis-ski.com/lv-al7006.htm#/sho