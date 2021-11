Basket: U13, Esordio in campionato con vittoria per l'Eteila

Convincente successo valdostano nel derby della Dora, esordio di campionato per l'Under 13 Gold dell'Eteila Basket, che vince per 72 a 49 a spese del Lettera 22 Ivrea. Una partita mai in discussione per gialloblu se non nel primo periodo, dove forse a causa un po’ di emozione i giovanissimi di Stella Lippolis partono un po’ contratti.

"Premesso che questo gruppo di promettenti giocatori è sceso in campo dopo quasi un anno e mezzo d‘inattività causa pandemia - commenta la presidentessa dell'Eteila - e già questa è una bella soddisfazione, i nostri ragazzi hanno meritatamente vinto una partita mostrando passione e voglia, due aspetti fondamentali per una squadra di basket".

"Questa volta il commento tecnico lo rinviamo alla prossima partita - commenta coach Grattacaso - e ci godiamo con grande gioia la vittoria di questa squadra all’ esordio nel campionato della stagione 2021-2022".

Prossimo impegno per l'Under 13 sabato 20 novembre al PalaMiozzi contro la rappresentativa del Collegno Basket.