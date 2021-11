Nuoto: La Coppa Parigia ha aperto la stagione agonistica

26 società, 1013 atleti per un totale di 2739 presenze gara, questi sono i numeri della prima competizione regionale che si svolgerà contemporaneamente in due diverse strutture. Causa chiusura del Palazzo del Nuoto di Torino, saranno la Piscina Umberto Usmiani di Torino e lo Stadio del Nuoto di Cuneo i campi gara che vedranno scendere in acqua gli atleti piemontesi e valdostani.

Nella giornata di esordio stagionale la squadra dell’ASD Aosta Nuoto si è presentata quasi al completo; assente, infatti, la veterana Alessia Pagliara causa infortunio.

Coach Edoardo Giovannetti ha convocato: Alice Aldini, Rebecca Di Donato, Giada Dujany, Elisa Foti, Nicole Louvin, Denise Marroccu, Beatrice Mazzone, Elena Navarretta, Lin Pigliacelli, Seminara Chiara, Gaia Valenti e tra i maschi Pietro Cerrato, Tommaso Coletta, Lorenzo Miserocchi, Carlo Molino, Tommaso Navarretta e Mattia Savoia.

Importante miglioramento di Beatrice Mazzone che nuota i 100 m rana in 1.28.11; anche Tommaso Navarretta inizia la stagione con il botto nuotando la sua specialità, i 100 m rana, in 1.18.26, tempo che gli permette di essere il terzo per anno (2008) del concentramento e, soprattutto, migliorandosi di ben 11 secondi rispetto all’ultima gara in vasca lunga del giugno 2021; bene anche Pietro Cerrato che nei 100 m stile libero scende sotto il muro dei 59 secondi, nuotando in 58.84; nella stessa distanza da citare anche Mattia Savoia che ferma il tempo in 1.01.01. Buona anche la prova della Louvin (100 m misti nuotati in 1.09.75), della Pigliacelli (100 m e 200 m farfalla nuotati sui propri migliori).

Prossimo appuntamento per gli atleti dell’Aosta Nuoto il 5 dicembre a Torino per il Campionato Nazionale a Squadre Coppa Caduti di Brema, Fase Regionale.