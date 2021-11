Fondo: Pellegrino terzo nella sprint FIS di Muonio: “Buon test per capire le mie condizioni”

Terzo posto per Federico Pellegrino (3’05″07), nella sprint a tecnica classica prologo della tre giorni di gare FIS, in programma sulle piste finlandesi di Muonio, buon test per il campione valdostano, al termine della fase di preparazione e a due settiane dall’inizio della stagione, confermando la sua competitività nelle gare veloci.

Pellegrino si è qualificato con l’ottavo tempo, mentre l’altro azzurro Francesco De Fabiani è stato eliminato con il 37esimo parziale. Il vicecampone olimpico della specialità ha superato agilmente i quarti di finale, e in semifinale ha superato il turno come lucky loser, con il quarto parziale della sua batteria. La finale è stata poi vinta dal duo russo composto da Sergey Ustiugov, primo con il tempo di 3’04″57, e Alexander Terentev con il tempo di 3’04″58.

“E’ stato un buon test, che ho affrontato senza troppe pretese – ha dichiarato alla fine Pellegrino -, perchè come prima settimana delle tre in programma qui in Finlandia abbiamo lavorato parecchio, è stato molto importante ascoltare il proprio corpo. Il tracciato della sprint non era propro quello classico di una gara di coppa, con una partenza impegnativa ma dopo spiana parecchio, però è stato importante valutare la mia condizione che non è certamente al top su dislivelli di questo tipo. C’erano russi, alcuni norvegesi forti, ho fatto una di quelle fatiche che fanno bene alla preparazione”.

Tra le donne due tedesche sul podio con il gradino più alto ad appannaggio di Laura Gimmler (3’32″47) e con il terzo posto a Victoria Carl (3’33″17), intervallato solamente dalla padrona di casa la finlandese Anne Kylloenen che ha chiuso in 3’32″88.

Il programma gare continuerà sabato 13 novembre con la 10 km femminile e la 15 km maschile a tecnica classica (senza Pellegrino e De Fabiani) e domenica 14 novembre con la 10 km femminile e la 15 km maschile a tecnica libera.

Ordine d’arrivo Sprint 1.4 km TC femminile FIS Muonio (Fin):

Ordine d’arrivo Sprint 1.4 km TC maschile FIS Muonio (Fin):

