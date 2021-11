Basket: U17, esordio con sconfitta per l'Eteila

Inizia male la stagione dell’under 17 Silver dell'Eteila Basket, sconfitta nettamente dal Conte Verde Rivoli per 82 a 54.

Partenza molto contratta per i valdostani che subiscono un parziale di 8-0 nel primo minuto di partita che obbliga coach Pronestì a spendere subito un time out. Due canestri di Paba portano l'Eteila sul 11-4 ma Rivoli gioca bene in attacco, la palla viene mossa con i giusti tempi e con le giuste spaziature che portano a ottime soluzioni di tiro.

I valdostani per contro faticano molto con la difesa a uomo soprattutto nell’uno contro uno. Morale, un 20-9 di fine primo quarto che in parte indirizza già la partita. Nel secondo e terzo periodo Parisi e compagni provano a reagire giocando due frazioni con una difesa più mobile e più attenta, che mette pressione ai padroni di casa che faticano a far circolare la palla e non trovano più i tempi giusti per i loro movimenti in attacco.

Il punteggio al tabellone indica 57-40 per il Conte Verde e con l’inerzia sempre saldamente nelle mani dei piemontesi che nell’ultima frazione approfittano di un nuovo calo difensivo dell'Eteila per spingere sull’acceleratore e chiudere l’incontro sul punteggio finale di 82 a 54.

"Una sconfitta sicuramente importante - è il commento della società - ma bisogna anche essere consapevoli del fatto che la squadra ha ampi margini di miglioramento e che deve continuare a lavorare sodo in palestra durante la settimana".

Prossimo impegno domenica prossima a Rivarolo.