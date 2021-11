Calcio: Verso Italia-Svizzera: Chiellini lascia il ritiro, nel pomeriggio la partenza per Roma

Ultima seduta di allenamento a Coverciano per la Nazionale, che nel pomeriggio raggiungerà Roma a poco più di quarantotto ore dal match con la Svizzera in programma venerdì (ore 20.45, diretta su Rai 1 - arbitra l’inglese Taylor) allo Stadio Olimpico. Dopo le defezioni di Zaniolo, Pellegrini e Immobile, anche Giorgio Chiellini lascerà il ritiro per far rientro al club di appartenenza. All’allenamento hanno preso parte Gianluca Scamacca, convocato ieri da Mancini al posto di Immobile, e Nicolò Barella, che ieri era rimasto a riposo per sottoporsi alle cure necessarie dopo l’infortunio rimediato nel derby con il Milan. <figure class="figure float-md-left img-post-int"> </figure>

All’arrivo a Roma, gli Azzurri faranno visita ai bambini e ai ragazzi ricoverati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù portando con loro la Coppa dell’Europeo alzata al cielo lo scorso 11 luglio a Wembley.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Danilo Cataldi (Lazio), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo).

Il programma

Mercoledì 10 novembreOre 10.30 – Allenamento presso il CTF di Coverciano **(chiuso)Nel pomeriggio trasferimento Firenze-Roma e visita all'Ospedale Pediatrico ‘Bambino Gesù’Giovedì 11 novembreOre 12 – Conferenza stampa ITALIA presso lo Stadio Olimpico di Roma (in presenza per giornalisti)Ore 18.30 – Allenamento ITALIA presso lo Stadio Olimpico di Roma (aperto ai media i primi 15’)Ore 16 – Conferenza stampa Svizzera presso lo Stadio Olimpico di Roma (in presenza per giornalisti)Ore 17 – Allenamento Svizzera presso lo Stadio Olimpico di Roma (aperto ai media i primi 15’)Venerdì 12 novembreOre 20.45 – ITALIA-Svizzera. A seguire conferenza stampa e rientro in hotelSabato 13 novembreOre 15 – Allenamento presso il CPO dell’Acquacetosa a Roma (chiuso)Domenica 14 novembreOre 10.30 – Trasferimento Roma-BelfastOre 11.30 l.t (12.30 italiane) – Allenamento Irlanda del Nord (aperto ai media i primi 15’)