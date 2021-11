Calcio: Al via il raduno azzurro, convocati Pessina e Cataldi al posto di Pellegrini e Zaniolo

Ieri primo giorno di allenamento a Coverciano per il gruppo azzurro, in vista del doppio e decisivo impegno contro Svizzera e Irlanda del Nord per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Subito dopo pranzo hanno lasciato il ritiro, dopo i controlli effettuati in mattinata, Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, indisponibili per le prossime due gare e che hanno fatto rientro al proprio club di appartenenza; al loro posto il Commissario Tecnico ha convocato Matteo Pessina e Danilo Cataldi.

Il centrocampista laziale riassaggia l’azzurro cinque anni dopo la prima e unica convocazione della sua carriera, avvenuta nel novembre 2016. Cataldi - alla prima chiamata del Ct Mancini – è l’81esimo convocato dall’attuale Commissario Tecnico dal maggio 2018.

Numerose le iniziative che hanno riempito giornata azzurra a Coverciano. A seguire il primo allenamento della Nazionale di questo raduno era presente una delegazione della Real Eyes Sport ASD, associazione sportiva impegnata con bambini con disabilità sensoriale visiva. Prima di scendere in campo per la seduta, gli Azzurri si sono fermati a lungo con i bambini e i ragazzi dell’associazione, fondata da Daniele Cassioli - cieco dalla nascita per una retinite pigmentosa, pluripremiato campione mondiale ed europeo di sci nautico e membro della Giunta Nazionale del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) - e da alcuni professionisti che si occupano da anni della promozione, organizzazione e supporto di attività sportive e sociali.

Tra gli ospiti dell’allenamento della Nazionale c’era anche Nonna Maria Assunta – insieme a tutta la famiglia proveniente da Montevarchi - che aveva vinto il contest fotografico promosso dal Museo del Calcio in occasione della Festa dei Nonni, totalizzando 1263 like sui social grazie allo scatto accanto alla Coppa dell’Europeo insieme al nipotino Francesco di otto anni.

Sulla ‘terrazza’ di Coverciano, a vedere l’allenamento degli Azzurri c’erano anche Giovanni e Giulia Deluca, papà e figlia diciassettenne provenienti da Barletta; erano entrambi nel gruppo dei 600 tifosi azzurri che hanno seguito la Nazionale a Wembley partendo dall’Italia e, nonostante le misure di sicurezza previste a Londra, al loro rientro sono risultati entrambi contagiati dal Covid. Tifosissimi della Nazionale, che avevano seguito già in trasferta a Euro 2012 e Euro 2016, dopo la sfortunata esperienza vissuta al ritorno da Wembley, hanno avuto così la possibilità di seguire da vicino la Nazionale anche a Coverciano.

Presenti infine anche altri ospiti che hanno lavorato su un progetto solidale per il Concerto di Natale in Vaticano, che coinvolge la Nazionale Italiana Cantanti, le Missioni Don Bosco e la Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis.

L’elenco dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Danilo Cataldi (Lazio); Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).