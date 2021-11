Trail: A Maguet e Borettaz la prima edizione del Vertical Tube

Nadir Maguet e Alexa Borettaz hanno vinto la prima edizione del Vertical Tube Villeneuve, l'inedita gara lungo le condotte di Cva di Chavonne, 1,9 chilometri di pura salita per 650 metri di dislivello, ideata da Gloriana Pellissier e Massimo Junod. La competizione si è svolta ieri; più di 200 i partecipanti al via.



Maguet, portacolori del Pont-Saint-Martin, ha tagliato il traguardo in 19'51", seguito da Henri Aymonod (20'27") e Dennis Brunod (21'39"). In campo femminile, miglior tempo per Alexa Borettax (27'34"), anche lei del Pont-Saint-Martin, che ha staccato le sue dirette inseguitrici Chiara Giovando (27'43") e Sylvie Truc (27'46").