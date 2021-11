Hockey ghiaccio: Il punto campionati Under Gladiators

Secondo appuntamento stagionale per le Girls Project Gladiators in trasferta sul ghiaccio di Padova che le ha viste prevalere sulle padrone di casa con un netto 5-2. Il primo drittel finisce sul punteggio di 1-0 per le aostane che subito ad inizio del secondo tempo si fanno raggiungere dalla formazione veneta a causa di uno svarione difensivo. Coach Giovinazzo non ci sta e, dopo qualche cambiamento di linee allunga fino al 4-1. A pochi secondi dal termine le Padova waves accorciano le distanze e riaprono di fatto la partita. Terzo tempo all’insegna dell’equilibrio e quinto goal delle nostre Girls Project che chiudono definitivamente la partita. Brave ragazze! Primi tre punti portati a casa!Roster: Tosatto Vola Roccella Ricca Borrello Fiorese Terranova Mazzocchi Villa Faverzani Angeloni Iacomuzio Belli Chiarini Herin Parini

Marcatori: Mazzocchi 3 Roccella Ricca

Under 9.

Si è conclusa con 3 vittorie e 1 pareggio il raggruppamento di domenica 7 novembre a Torre Pellice per i più piccoli dei Gladiators.

I classe 2012/2013/2014/2015 si sono scontrati con il Pinerolo, il valpe , il real e il torino nel loro primo raggruppamento di categoria, portando a casa tanti goal.

Roster: Tenaglia / Carere E. / Carta / Garau / Dayne’/ Cusano / Rainero / Ramolivaz / Iacchio M / Iacchio L/ Carere G. Coach Picco.

Under 11.

Si è concluso al sesto posto il torneo di Alleghe il 30 ottobre e io 1 novembre, per la squadra dei ragazzi di Aosta per l' occasione guidati da Coach Picco, che hanno però ottenuto il primo premio come migliore squadra per la disciplina in campo e fuori .

Sin da subito i piccoli gladiatori hanno conquistato le prime 2 partite, battendo per molti goal le squadre avversarie. Nella terza e la quarta partita hanno perso per una rete, reduci forse dalla stanchezza accumulata dovuta alla partenza delle 4 del mattino, ma classificandosi comunque al terzo posto del loro girone.

Il giorno dopo l’ultima partita, giocata a ritmo sferrato,li ha fatti concludere al sesto posto. Squadra formata da tanti bambini nuovi, che hanno deciso di iniziare a praticare questo sport da pochi mesi,ma entusiasti di far parte della famiglia dei Gladiators.

Roster: Carta - Tenaglia - Carrere- Minniti - Rosset - Nardella - Sangiorgio- Garau - Dayne’- Cusano - Rainero - Datei - Banchero - Manfe’

Coach Picco

Under 17

Hc Padova Waves vs Hc Aosta Gladiators del 06/11/2021 a Padova

Doppio appuntamento in quel di Padova per la compagine valdostana della categoria U17 maschile e serie A femminile del campionato italiano hockey su ghiaccio. Partenza congiunta da Aosta per entrambe le squadre col pulman griffato Gladiators e tifo alternato dei ragazzi per entrambi i match. Cominciano i maschietti con assenti due importanti titolari a riposo per poter disputare al meglio la gara domenicale della categoria U19.

Questa volta non c'è davvero storia durante tutti i tre periodi. Sebbene i padovani tentino di metterla sul fisico, i rossoneri concludono il primo drittel per quattro reti a zero passando in vantaggio con Andriolo ed a seguire Lenta, De Santi e Gianni. Stessa sorte per il secondo drittel e raddoppio del risultato, l' Aosta in rete con Gesumaria, Carbone, Gianni e nuovamente Carbone. Il match si chiude dopo 60' con altre due reti di Andriolo e dell'esordiente Dal Grande.

10:0 dunque il risultato finale e dopo la doccia tutti quanti sugli spalti per un tifo da stadio a supporto della compagine femminile che riporta anch'essa una grande vittoria. Foto finale delle due squadre. Prossimo appuntamento casalingo il 20/11 contro gli agguerriti piemontesi del Torre Pellice

Bravi ragazzi!

Marcatori: Andriolo 2, Carbone 2, Gianni 2, Lenta, De Santi, Gesumaria, Dal Grande

Roster: Cosentino, Lamberti, Muraro, Torchio, De Santi, Gesumaria, Mazzocchi,Bongini, Dedja, Agazzini, Mazza, Carbone, Lenta, Giacometto, Badoglio, Andriolo, Kantioler, Fraschetta, Madaschi, Gianni, Dal Grande

Coach: Luca Giovinazzo / Ass.tecnico Agazzini / Team manager Giacometto.