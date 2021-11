Pesistica: Julien Comé bronzo agli Italiani Under 15

Finale sfortunata per Ilaria Scandale che ha fallito tutte e tre le prove a disposizione nello Strappo. Ilaria era partita bene, qualificatasi con la terza posizione nel ranking nazionale, ha purtroppo pagato l’emozione dell’esordio in ambito nazionale. Ilaria promette bene e ha tutte le premesse e il tempo per rifarsi, preparandosi per fare bene nella prossima annata agonistica.

Julien Comé, classe 2007, ha conquistato la medaglia di Bronzo nella categoria 102 kg, sollevando kg. 52 kg. nello Strappo e 65 kg. kg. nello Slancio, per un totale di 117 kg.

Julien è alla seconda medaglia nazionale, che si somma al bronzo conquistato nel 2019 alla finale nazioanle del Criterium Giovanissimi.

Grande soddisfazione per il Team Olimpia Pesi, che nell’occasione ha visto come accompagnatori di Julien il Presidente Alessandro Scordamaglia, il Tecnico federale Alessandra D’Elia e l’ex atleta internazionale Marco Prunas, riavvicinatosi all’ambiente della Pesistica olimpica agonistica.