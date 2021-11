Calcio: Serie D, al PDHAE arrivano Gaeta e Moussafi

Esprime obiettivi ambiziosi il PDHAE impegnato nel campionato di calcio di serie D, e aggiunge due pedine allo scacchiere tattico dell'allenatore Roberto Cretaz.

A firmare per il club valdoastano sono stati questa settimana Marco Gaeta e Aymen Moussafi. Il centravanti ventinovenne Gaeta, con oltre 100 presenze in Serie D, arriva dall'Olginatese, formazione del girone B, dove in nove presenze ha segnato due gol ed è stato protagonista di un fondamentale. Moussafi è un terzino di ottimo livello, classe 2001 e proviene dal Seravezza.