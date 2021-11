Trova il regalo per gli amici che amano l'avventura

Hai anche tu un'amica o un amico avventuroso e sono giorni che cerchi di trovare il regalo perfetto da farle ma sei a corto di idee? Sei nel posto giusto!



L’importanza della scelta del regalo

Da sempre, in tutto il mondo, donne e uomini sono soliti fare doni alle persone a cui tengono. Ed è così che a seconda del paese in cui ci troviamo, della cultura, incontriamo modalità differenti che riguardano il gesto di scambiarsi regali.

Un regalo può dire molte cose, può esprimere quelli che sono i nostri sentimenti per una determinata persona senza la necessità di parlare.

Tutto questo è molto importante sia nei rapporti tra parenti che nei rapporti tra amici.

Sorprendi la tua amica!

La vera amicizia è fatta di molte cose, ma soprattutto di avventure e di emozioni condivise. Ecco perché, quando troviamo una persona con la quale poter condividere questi momenti, va tenuta molto stretta!

Come regalo amica o amico scegli un'esperienza indimenticabile, anche da fare insieme. In alternativa, puoi sempre regalarle qualcosa di utile, che le possa servire nelle sue molte avventure (un nuovo fantastico zaino ad esempio), magari in dolce compagnia.

C'è solo l'imbarazzo della scelta!

Scegli tra numerose possibilità e regala alla tua amica un’esperienza unica!



Canyoning

Chiamato anche torrentismo, è uno sport acquatico che consiste nel discendere strette gole attraversate da corsi d’acqua, solitamente torrenti. La cosa da notare è che il torrente si percorre a piedi! Diverse associazioni organizzano escursioni di questo tipo.

Lezioni di barca a vela

Andare in barca a vela è un risaputo essere un potente anti-stress e costituisce poi un ottimo modo per esplorare nuovi posti, relazionarsi con l'equipaggio, assumersi le proprie responsabilità. Bastano poche lezioni per vedere nascere la passione per questo sport!

Corso di guida sicura

Come potrai intuire, prendere la patente non significa per forza saper guidare coscientemente. Il corso di guida sicura ha lo scopo di insegnare al guidatore concetti ed argomenti che permettono di migliore le proprie abilità alla guida, o perlomeno di aumentare la propria consapevolezza quando si è al volante. Auto o moto? C’è solo da scegliere.

Lancio con paracadute in tandem

Proponi alla tua amica di lanciarsi da 4300 mt. con un paracadute biposto, pilotato da un istruttore al quale lei sarà saldamente imbragata. Non sono richieste preparazioni particolari, se non essere pronti a compiere un'esperienza unica nella propria vita.

Pilotare un aeroplano

Volare nel cielo, libero, tra le nuvole... Chi non lo ha mai sognato? Fai provare alla tua amica l’ebrezza del volo, anche solo per un giorno.

Rafting

Il rafting è uno sport acquatico svolto a bordo di un gommone (su un torrente o un fiume). I membri dell’equipaggio, muniti di pagaia, dovranno superare i vari ostacoli sul percorso, quali ad esempio sassi o piccole cascate. Potete farlo con un piccolo gruppo di amici, non ve ne pentirete.