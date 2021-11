CdM Sci NordicoIn raduno, dal 6 al 22 novembre, a Munio (Finlandia) per la coppia Federico Pellegrino (Fiamme Oro) e Francesco De Fabiani (Cse), accompagnati dal tecnico François Ronc Cella e dal fisioterapista Christophe Savoye.

Sempre in Finlandia andrà in scena l’opening della Coppadel Mondo di Fondo, con la tre giorni di Ruka: il 26 novembre, la Sprint in tecnica classica; il27 la Distance, sempre in alternato; il 28, l’Inseguimento in skating.