Ciclismo: Filippo Agostinacchio sul podio del GP Città di Cremona

A distanza di ventiquattro ore e di un centinaio di chilometri – a Brugherio, Monza Brianza, domenica, a Cremona, ieri – il Ciclocross di nuovo protagonista del fine settimana delle due ruote, con Filippo Agostinacchio che sale sul podio di categoria.

Pomeriggio complicato dal punto di vista meteo – termometro sui dieci gradi centigradi e tanta, tanta pioggia – ad accompagnare la 42° edizione del GP Mamma e Papà Guerciotti – Trofeo Citta di Cremona, gare disputate per la prima volta nel Parco al Po.

Negli Open femminile a imporsi è l’Elite Silvia Persico (Airport Services; 43’55”), che in volta ha ragione della Under 23 Sara Casasola (DP66 Giant Smp; 43’57”), con terza un’altra U23, Gaia Realini (Selle Italia Guerciotti Elite; 44’22”). Al 20° posto assoluto, 13° U23, Nicole Pesse (Team Rudy Project; 49’05”). Doppietta Elite al maschile, accreditato dello stesso crono – 1h 00’38” -, la coppia della Selle Italia Guerciotti Elite, con Jakob Dorigoni che sul rettilinea d’arrivo si ferma e aspetta il compagno Gioele Bertolini. Conclude al nono posto assoluto, terzo tre gli Under 23, Filippo Agostinacchio (Selle Italia Guerciotti Elite; 1h 03’44”).

Negli Juniores, vittoria di Luca Paletti (a favore del Ciclismo; 37’44”), con Carlo Bonetto (Scott Libarna Xco), che chiude in 32° posizione, con il tempo di 41’25”).

Negli Allievi Donne – memorial Baccin Edoardo e Baraldi Claudia -, successo del secondo anno altoatesina Anna Auer (26’58”). Al 20° posto, 7° nelle atlete al primo anno, Sofia Guichardaz (Scott Libarna Xco; 28’16”). Al maschile, nei Allievi primo anno, vittoria di Riccardo Da Rios (S.S. Sanfiorese; 26’10”); ottimo sesto posto di Mattia Agostinacchio (27’16”) e 47° Mattia Lunardi (33’16”), entrambi atleti della Scott Libarna Xco.