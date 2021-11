Calcio a 5: A2, vince ancora e di più convince l'Aosta 511

Da fanalino di coda a 'scalatrice' della classifica l'Aosta 511 di mister Rodrigo Rosa, impegnata nel campionato A2 di calcio a 5. Nella quarta giornata del girone A i gialloblù aostani sul campo del Montfleury hanno sconfitto per 5 a 2 l'Altovicentino Futsal; veneti in vantaggio al 16' del primo tempo con Deuner, pareggio dei padroni di casa al 20' ad opera di Zatsugo Monteiro.

Nella ripresa, Mascherona porta in vantaggio l'Aosta all'11'; pareggio dell'Altovicentino due minuti dopo con Botia Galiano ma da qui in avanti la partita è tutta in gialloblù: ancora Monteiro al 17', Paschoal al 19' e Bianqueti un minuto dopo chiudono il conto ai veneti e portano l'Aosta 511 al settimo posto in classifica con sei punti.

Sabato prossimo, difficile trasferta a Mantova contro il Saviatesta, primo in classifica con quattro vittorie in quattro partite.