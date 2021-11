Basket: U19, l'Eteila vince facile a Torino

Ottimo esordio per l'Under 19 dell'Eteila basket sponsorizzata da questa stagione Chez Drink, che ha vita facile nella prima di campionato in trasferta a Torino contro il Victoria.

Partita vinta per 39 a 99 e mai in discussione, dove superato un inizio un po’ contratto con qualche pallone perso di troppo, la differenza tecnica e fisica è venuta fuori in maniera prepotente. Salita di giri la difesa con conseguenti canestri in contropiede, i valdostani hanno preso il largo nel punteggio e la strada per i padroni di casa è stata tutta in salita.

Coach Artuso ha potuto ruotare ampiamente tutti i ragazzi a disposizione e fare qualche esperimento difensivo in vista dei prossimi impegni. L’under 19 giocherà la prossima partita sabato 6 novembre al Miozzi alle 19 contro ECS. Prossimo week end che sarà ricco d’impegni in casa Eteila, con l’inizio di numerosi campionati.

In serie C femminile l'Eteila Progeca sarà impegnata sempre sabato a Novara alle 18, mentre sempre al Miozzi alle 15 giocherà l'Under 15 Silver contro Unisport , alle 17 l'Under 15 Gold contro 5 Pari.

Domenica 7 novembre alle 16 esordirà sempre al Miozzi l'Under 16, che giocherà contro il Santhià.