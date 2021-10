Ginnastica: L'artistica femminile dell'Olimpia prointa per il bis

In campo, accompagnate dall’allenatrice Claudia Iacona, la Ginnastica Olimpia schiererà tre ginnaste nel percorso all around sui quattro attrezzi olimpici: Fatima Rosset (classe 2004), Vittoria Ramanzin (2007) e Sophie Graziano (2008). Emma Viérin (2007) gareggerà invece a trave parallele e corpo libero.