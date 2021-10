WHEELCHAIR CURLING Mondiali Gruppo A: l'Italia si piega alla Corea ma poi supera la Slovacchia

Un martedì dolceamaro per Egidio Marchese e la Nazionale di wheelchair curling ai Mondiali Gruppo A di Pechino. Sul ghiaccio cinese la compagine allenata da Roberto Maino ha collezionato una vittoria e una sconfitta e vede allontanarsi la possibilità di accedere alle semifinali, che spalancherebbero la porta della Paralimpiade (4-13 marzo 2022).

Gli azzurri hanno lottato strenuamente contro la Corea del Sud ma si sono dovuti arrendere all’extra end per 6-5, non con poco rammarico. Qualche ora più tardi, la reazione italiana è stata forte e a farne le spese è stata la Slovacchia, battuta con un sonoro 8-1.

Questo il commento della skip Angela Menardi: “Oggi pomeriggio è stata una bella partita, non abbiamo sbagliato nulla perché eravamo arrabbiati per quanto avvenuto questa mattina. Purtroppo, con la Corea del Sud è andata male all’extra end, ma non dobbiamo mollare. Le prossime partite sono tutte da vincere“.

Per poter sperare ancora, l’Italia domani deve compiere l’impresa contro i padroni di casa della Cina (ore 3.05), in testa alla classifica (6 vittorie e 1 sconfitta) e poi battere la squadra della Federazione Russa (ore 8.05) che è attualmente seconda (5 vittorie e 2 sconfitte). Domani, invece, se la vedrà con Lettonia (ore 3.05) e Canada (ore 13.05). Attualmente, gli azzurri sono noni con 2 vittorie e cinque sconfitte, mentre il sesto posto, l’ultimo utile per sperare nel passaggio del turno, è occupato dalla Norvegia con 4 vittorie e 3 sconfitte.

Le prime due squadre del round robin si qualificheranno automaticamente alle semifinali di venerdì 29, mentre le formazioni classificate tra il terzo e il sesto posto nel girone all’italiana si affronteranno per guadagnarsi gli altri due posti. Le finali per l’oro e per il bronzo sono in programma per sabato 30 ottobre.