Salto ostacoli ed Endurance: bene il SIV e CI San Maurizio

Continuano i buoni risultati degli Sport Ippici Valdostani che hanno preso parte nella giornata di sabato al Nazionale B0* di salto ostacoli ad Abbadia Alpina di Pinerolo.

La giovanissima Viola Orillier in sella a De Haribo non smentisce e porta a casa il 3° gradino del podio nella categoria B90, con zero penalità. Bene anche la compagna di scuderia Giada Palama in sella a Strong Tide con un 5° posto ex aequo nella B110 a fasi consecutive.

Belle soddisfazioni anche nell’endurance per Beatrice Casadei su Pandereta, della scuderia CI San Maurizio, che nella cat. debuttanti 30 km a Travagliato (BS) ha ottenuto un 5° posto.