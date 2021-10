Calcio a 5: A2. prima vittoria dell'Aosta 511

Può tornare a sorridere l'Aosta calcio 511 di mister Rodrigo Rosa, che in trasferta a Monastir (quella in Sardegna, non in Tunisia) nella terza giornata del campionato A2 di calcio a 5 sconfigge per 5 a 1 i padroni di casa del Monastir Kosmoto grazie a un secondo tempo da incorniciare.

Nurchi segna per i locali dopo meno di un minuto, poi il portiere del Monastir para un rigore tirato da Mascherona. I gialloblù vanno al riposo dopo aver creato tante occasioni senza riuscire a sfruttarne degnamente neanche una. Ma nella ripresa la musica cambia: in avvio Zatsuga mette la quarta e segna due gol uno dopo l'altro; Bianqueti fa di più e di reti ne insacca tre. Dai sardi, annientati, nessuna replica: finisce 1 a 5 con l'Aosta che conquista meritatamente i primi tre punti in campionato e sale all'ottavo posto in classifica, lasciando il Kosmoto ultimo a zero punti.

Prossima sfida il 30 ottobre al Montfleuri, dove arriva l'Alto Vicentino.

RISULTATI E CLASSIFICA