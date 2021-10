Equitazione: Coppa delle Regioni 2021, 11° posto per i portacolori valdostani dell'endurance

La Valle d’Aosta si piazza all’11° posto nella Coppa delle Regioni di Endurance che si è disputata questo week end a Montefalco, in provincia di Perugia. Nel 2020 la Coppa non si era disputata per le note vicende legate all’epidemia.

I portacolori valdostani sono stati per la categoria Debuttanti: Italo Travostino su Mombasa, Antonella Antoneli su Czekan, Giulio Signo' su Magadan, Massimo Nocito su Stella e Marta Gianelli su Faidibiri. Nella CENA 54 km: Orlando Masini con Caucase, Nicole Ghignone con Olek, Giorgia Pisano con Anistedda, Arianna Gaida con Rallaire, Celine Barmasse con Hidalgo. Infine nella CENB 81 km, Claudia Demarie con Rasha by Nurachi, Elena Commod con Zawad, Martina Pisano con Monello Alfabia, Nicole Chanoux con Anouk des Baraques e Elisabeth Crippa con Laila Whaida. Il risultato migliore è stato centrato nella 54 km CENA con il 5° posto a squadre. Per i risultati individuali su 67 partenti, figura l’ottimo 5° posto di Masini Orlando Martino su Caucase Bonanza, al 16° posto Nicole Ghignone su Olek, al 44° Céline Barmasse su Hidalgo. Nella CENB la Valle d’Aosta ha raccolto l’8°posto a squadre. Su 57 partenti, bel 11° posto di Elena Commod in sella a Zawad La Loze, 15° posto per Martina Pisano su Monello Alfabia, al 43° posto Elisabeth Crippa su Laila Wahida Pg e al 44° posto Nicole Chanoux su Anouk Des Baraques. Eliminato purtroppo all’ultimo cancello veterinario il binomio composto Claudia Demarie su Rasha by Nurachi. Eliminata infine per velocità la squadra dei Debuttanti.