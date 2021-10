Fischio d’avvio per l’attività Polisportive Giovanili Salesiane VdA

Domenica 24 Ottobre 2021 si disputeranno la 1° Tappa del Campionato Regionale di Calcio Tavolo/Subbuteo e la 1° Tappa del Campionato Regionale di Scacchi. Le due manifestazioni, organizzate in abbinamento, si prolungheranno fino al termine della stagione 2021-2022 con un appuntamento a cadenza mensile finalizzato a promuovere l’attività delle P.G.S. nel territorio della nostra regione.

Potranno partecipare tutti i tesserati delle P.G.S., regolarmente affiliati per la stagione 2021-2022 tramite le Associazioni presenti sul territorio, ma per gli appassionati che vorranno cimentarsi in una oppure entrambe le discipline, sarà anche possibile effettuare il tesseramento singolo, direttamente, tramite il Comitato Regionale.

Le iscrizioni per ogni Tappa di entrambi i Campionati Regionali saranno raccolte a partire dal Lunedì precedente alla giornata di gare (sabato o domenica) fino alla mattina delle gare. Gli iscritti ad una delle due manifestazioni, potranno prendere parte anche all’altra, cosicché i giocatori di Calcio Tavolo/Subbuteo avranno la possibilità di perfezionare le proprie capacità tattiche nelle gare di Scacchi, mentre gli scacchisti potranno cimentarsi nella maggior dinamicità degli incontri di Calcio Tavolo/Subbuteo applicando strategia e concentrazione tipiche della disciplina degli Scacchi.

La formula delle manifestazioni sarà stabilità di volta in volta in base al numero di partecipanti. Ognuna delle Tappe dei due Campionati Regionali garantirà l’acquisizione di punti validi per la composizione delle classifiche regionali di specialità.

La 1° Tappa del Campionato Regionale di Calcio Tavolo/Subbuteo e del Campionato Regionale di Scacchi, saranno organizzate dall’ASD CT Aosta e si disputeranno presso l’Hotel Norden Palace in Aosta (AO) a Corso Battaglione, 30.

Per informazioni e per ricevere una copia dei regolamenti è possibile contattare il Comitato Regionale P.G.S. al seguente riferimento: pgsaosta@pgsitalia.org.