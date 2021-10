Ginnastica Artistica: 14 podi per i tre moschettieri dell'Olimpia

I dodici podi della prima prova potevano sembrare un risultato imbattibile, ma nella seconda prova del Campionato Individuale Gold i tre ginnasti dell’Olimpia Aosta sono riusciti a fare ancora meglio, aggiudicandosi ben quattordici medaglie.

Si laureano vicecampioni regionali Piemonte-Valle d’Aosta sia Lorenzo Mattana che Tommaso Morra di Cella, salendo sul podio praticamente ad ogni attrezzo, sia nella classifica di giornata che in quella di Campionato.

Lorenzo è argento all around, oro a parallele e argento a corpo libero, anelli, volteggio e sbarra; Tommaso è argento nella classifica all around oltre che a cavallo con maniglie, volteggio, parallele e sbarra, bronzo ad anelli e termina quarto a corpo libero.

Buonissima prestazione anche per Didier Bétemps, alla sua prima competizione individuale dopo oltre cinque anni in cui si è dedicato ad un altra disciplina: sale infatti sul secondo gradino del podio a volteggio e sul terzo a corpo libero.

Tutti e tre i ginnasti si sono così qualificati alla fase interregionale.