Calcio: Serie D, scoppiettante 4 a 4 tra PDHAE e Vado

Ancora un pareggio per gli orangerossoblu di mister Cretaz nella sesta giornata del campionato di calcio di serie D, ma certamente il pubblico giunto allo stadio della cittadina ligure non si è annoiato

PDHAE subito avanti con rete di Sterrantino al primo minuto, pareggio del Vado al 13' con gol di Di Salvatore. E' però Jeantet a far chiudere il primo tempo con il PDAHE inn vantaggio per 2 a 1.

Nel secondo tempo Costantini pareggia per il Vado. Galli riporta in vantaggio la squadra di Cretaz su rigore, ma è un altro rigore segnato ancora da Costantini a rimettere le cose a posto per il Vado, che con Asperi passa poi in vantaggio; è infine Gulli per il PDHAE a segnare il definitivo 4 a 4 che tutto sommato sorride a entrambe le formazioni.

RISULTATI E CLASSIFICA