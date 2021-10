Spada: Due medaglie piemontesi a 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”

Nella prova disputata il 14 ottobre, Bellini si è piegata solo in finale, sconfitta per 15-6 dalla trevigiana Martina Lazzeri. In precedenza la giovane vercellese si era imposta per 15-14 ai quarti su Sofia Piccini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo) e per 15-8 in semifinale sulla corregionale Torricelli in semifinale.

Quest'ultima si era garantita il suo posto sul podio un turno prima, sconfiggendo nei quarti di finale col punteggio di 15-10 Giulia Baldassa (Circolo Scherma Castelfranco Veneto).

57° Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" - Trofeo Kinder Joy of Moving – SPADA FEMMINILE ALLIEVE – Riccione, 14 ottobre 2021

RISULTATI COMPLETI

Finale

Lazzeri (Scherma Treviso) b. Bellini (Associazione Scherma Pro Vercelli) 15-6



Semifinali

Lazzeri (Scherma Treviso) b. Castagnoli (Circolo Schermistico Forlivese) 15-6

Bellini (Associazione Scherma Pro Vercelli) b. Torricelli (Pro Novara Scherma) 15-8

https://www.4fence.it/FIS/Risultati/2021-10-19-09_Riccione_(RN)_-_Gran_Premio_Giovanissimi_'Renzo_No/index.php?a=SP&s=F&c=5&f=Quarti

Lazzeri (Scherma Treviso) b. Marchi (Propatria 1883 Milano) 15-8

Castagnoli (Circolo Schermistico Forlivese) b. Torrisi (Methodos) 15-11

Bellini (Associazione Scherma Pro Vercelli) b. Piccini (Club Scherma Pisa) 15-14

Torricelli (Pro Novara Scherma) b. Baldassa (Circolo Scherma Castelfranco Veneto) 15-10

Classifica (125): 1. Martina Lazzeri (Scherma Treviso), 2. Matilde Bellini (Scherma Pro Vercelli), 3. Isabella Torricelli (Pro Novara Scherma), 3. Chiara Castagnoli (Circolo Schermistico Forlivese), 5. Sofia Torrisi (Methodos), 6. Lavinia Marchi (Propatria 1883 Milano), 7. Giulia Baldassa (Circolo Scherma Castelfranco Veneto), 8. Sofia Piccini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo).