Motocross: Zanolli e Bove della Starcross in evidenza a Orbassano

Si è svolta domenica 10 ottobre a Orbassano la gara di Trofeo Asi; per lo Starcross di Verres hanno partecipato i piloti Daniele Zanolli e Vincenzo Bove.

Zamolli per la categoria Over 40 Esordienti fa registrare il settimo tempo nelle qualifiche; in prima manche una partenza non entusiasmante ma riesce a chiudere in ottava posizione. Si rifarà nella seconda manche con un’ottima partenza restando in prima posizione quasi fino alla fine della gara, ma negli ultimi due giri darà battaglia con un’altro pilota riuscendo a chiudere secondo di manche e quinto di giornata,.

Nella categoria Young Gold si schiera Vincenzo Bove che registra il secondo tempo nelle qualifiche,stupenda partenza nella prima manche ma una caduta proprio nella prima curva lo vede ripartire ultimo e concludere 13esimo; bene nella seconda manche dove riesce a chiudere al terzo posto e settimo di giornata.