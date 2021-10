Trail: Al Mont Mary vittorie di Fabiola Conti e Cristian Minoggio

Ultima prova del Défi Vertical, questa mattina, a Saint-Christophe, con il Vertical Mont Mary organizzato da Stefano Mottini e Massimo Martini. A vincere il K2250 (9,8 chilometri) - valido per il circuito regionale - sono stati Fabiola Conti e Cristian Minoggio.

La Conti ha nettamente vinto la gara femminile in 1 ora 48’08”, davanti alla francese Corinne Favre (1 ora 56’46”) e a Elisa Pallini (1 ora 58’30”). Minoggio si è aggiudicato la prova assoluta arrivando in vetta in 1 ora 33’27”, con due minuti e quindici secondi di vantaggio nei confronti di Dennis Brunod; terzo posto per lo svizzero Emmanuel Vaudan, a 5’20”.

Il K1500 (6,2 chilometri) è stato vinto da Gloriana Pellissier e Jean Luc Perron, il K1000 di 4,6 chilometri da Lorella Charrance e Andrea Gradizzi, mentre il K2250 a coppie è andato al duo Facelli-Airola (assoluta e uomini), Gerard-Alleyson (mista) e Titolo-Borgesio (donne).

Davide Gadin si è imposto nel K600 (4 chilometri) riservato ai giovani di 14-15 anni. Domenica 17 ottobre a La Salle andrà in scena la grande festa finale del Tour Trail Valle d’Aosta.

Alle 14.30 partirà il mini-trail non competitivo di circa 8 chilometri, alle 16,45 inizieranno invece le premiazioni del Tour Trail e del Défi Vertical. Per partecipare alla prova non competitiva è necessario inviare una mail a finischttvda@gmail.com, entro le ore 16 di sabato 16 ottobre.