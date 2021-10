Calcio a 5: A2, Aosta 511 travolta in esordio di campionato

Strapazzata per 6 a 0 dalla cagliaritana 360GG Futsal, la formazione dell'Aosta 511 guidata da Rodrigo Rosa, nel match di esordio del girone A del campionato di serie A 2 di calcio a 5.

I gialloblù hanno retto per metà del primo tempo di gioco, poi in campo si è vista solo la 360GG, che ha chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio per 4 a 0. Il resto è stata accademia.

Coincidenza, chi ha vinto in casa ieri nel girone A fa lo ha datto senza subire gol: il Saints Pagnano ha vinto per 8 a 0 sull'Atletico Nervesa; successi in trasferta per Lecco, Saviatesta Mantova e Verona, due i pareggi- entrambi per 2 a 2- sia fra Arzignano e Leonardo, sia in Milano-Città di Sestu.