Calcio: Serie D, pareggio a testa alta per il PDHAE con la Caronnese

E' finita 1 a 1 allo Stadio comunale di Montjovet la sfida tra il PDHAE di mister Cretaz e la Caronnese, valida per la quinta giornata del campionato di calcio di serie D.

Varesini in vantaggio al 9' con Vitiello, pareggio degli orangerossoblu segnato su rigore da Demotis al minuto 46.

Per la formazione valdostana un pareggio di tutto rispetto contro un'avversaria che ha iniziato malissimo il campionato ma non nasconde le proprie mire di vertice pur essendo per ora 16esima in classifica con tre punti per altrettanti pareggi. Il PontDonnasHoneArnad resta al settimo posto con otto punti.

PONT DONNAZ-CARONNESE 1-1

MARCATORI: 9’ pt Vitiello, 1’ st rig. Demontis.

PONT DONNAZ (4-3-1-2): Novallet; Florio (16’ st Melis), Vesi, D’Angelo, Reeb; Demontis, Mazzotti (11’ st Gulli), Mosti; Perez; Sterrantino, Jeantet (23’ st Spaviero). A disp.: Cabras, Ruatto, Rosa, Gillè, Cestrone, Maingonnat, Melis. All.: Cretaz.

CARONNESE (4-3-1-2): Ansaldi; Coghetto, Arpino, Cosentino, De Lucca; Putzolu (40’ st Argento), Vernocchi, Raso; Corno; Rocco, Vitiello (28’ st Esposito). A disp.: Angelina, Lazzaroni, Cattaneo, Galletti, Diatta, Vincenzi, Bossi. All.: Scalise.

ARBITRO: Negrelli di Finale Emilia.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Scalise, De Lucca, Vesi, Gulli, D’Angelo. Angoli 2-4. Recupero 1’, 5’.

