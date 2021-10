"Non sono bello ma placco. Mezzo secolo di rugby valdostano”

Era il 1971 quando l’Aosta Rugby fece il suo esordio, portando il rugby in Valle d’Aosta e facendo nascere una tradizione che resiste da cinquant’anni e che ora porta il nome di Stade Valdôtain Rugby. Per celebrare lo storico traguardo, la società giallonera ha fortemente voluto un documento che riassuma questo “mezzo secolo di rugby valdostano” con racconti, vicissitudini e fotografie e che sia uno strumento di aggregazione tra “vecchie glorie” e giovani rugbisti in erba.

Non sono bello ma placco, il libro di Roberto Mancini (Edizioni Stade Valdôtain - Tipografia Valdostana, 215 pagine, progetto grafico di Pier Francesco Grizi), verrà presentato domenica 17 ottobre all’Area 6 Tu di Sarre, in concomitanza con l’inizio della stagione del campionato di serie C dello Stade Valdôtain.

Il programma della giornata prevede alle 11 la sfida “d’antan” tra i Veterani dell’Aosta Rugby con quelli dell’Alessandria, formazione contro la quale arrivò la prima vittoria dei valdostani nel 1972. Alle 12.15 la presentazione del libro, con l’autore Roberto Mancini, il presidente dello Stade Valdôtain Francesco Fida, ed alcuni dei protagonisti del volume. In concomitanza, a fare da sfondo sul campo sportivo giocheranno i giovani della Propaganda. A seguire, una pausa pranzo conviviale.

Alle 15.30, poi, tutti in tribuna a fare il tifo per il debutto stagionale dei Leoni gialloneri allenati da Stefano Ferrucci e German Parra contro il Monferrato Cadetta.