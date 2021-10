IHL – Serie A, Merano per allungare. Asiago per l’imbattibilità

La sorprendente capolista dell’HC Meran/o Pircher sarà impegnata per 2 volte di fila prima contro la SG Cortina Hafro, in casa, e poi, sabato, nell’identico remake della Supercoppa 2020 a casa della Migross Asiago. Proprio i giallorossi, unica formazione ancora imbattuta della IHL-Serie A, potrebbe andare a prendere proprio le Aquile meranesi in cima alla classifica con una favorevole serie di risultati. Giovedì occhi puntati anche su due formazioni che devono cambiare marcia se non vogliono complicare ulteriormente la loro situazione. Parliamo di Gherdeina e del Cortina i cui risultati sono tutt’altro che confortanti almeno per questo primo scorcio di stagione.

Giovedì molto elettrizzante per la Serie A. La capolista Merano vuole estendere il suo primato e continuare a stupire. Le Aquile hanno preso, la settimana scorsa, il comando della IHL – Serie A, dopo due vittorie di misura, a Selva di Val Gardena (4:3) ed Alba di Canazei (3:2). “ Sta andando tutto bene. Siamo anche determinati e fortunati. Sono piacevolmente sorpreso della nostra andatura ma non faccio mistero che non mi sarei immaginato di vedere il Merano così in alto dopo poche fasi di gioco.” Max Ansoldi, vice coach delle Aquile è molto franco quando parla delle sua formazione ma subito ci tiene a precisare. “ Bene la partenza. Ma guai a lodarci. La stagione non è lunga. Di più. Tutti devono stare al loro posto. Essere al comando della IHL – Serie A è una cosa relativa. Niente orizzonti temporali e niente sogni di gloria. Lo sport è fatto di momenti. Ripeto. Siamo stati caparbi ma anche fortunati. Ora bisogna pensare al singolo match. Minuto dopo minuto. Cambio dopo cambio. Tempo per tempo. “ Ora arriva il Cortina che ha desiderio di riscatto: “ Certo. Sarà una grande battaglia. Ci potrebbe essere anche un po’ di pressione nei nostri confronti. Di certo si annuncia un weekend di tutto rispetto visto che poi saremo ad Asiago.” Cosa pensi delle squadre che hai incontrato in campionato. “ Sono tutti avversari con cui possiamo giocare alla pari. Se devo fare qualche distinguo penso allo Jesenice in cui la gran differenza è stata fatta dal nostro Cloutier in porta e 10’ di grande gioco espresso dal Renon che poi ci ha superato all’overtime. Però al tempo stesso abbiamo retto a squadre di grande levatura. Per il resto un grande equilibrio come dimostrano tutti i nostri risultati in Serie A con 4 partite tutte concluse con un solo goal di differenza compresa la vittoria contro il Fassa a soli 13 secondi dalla fine del terzo tempo.”

Il Cortina che si appresta a giocare alla MeranArena è in una fase delicata. Gli ampezzani sono reduci da 4 sconfitte consecutive casalinghe in cui sono emerse alcune situazioni che urgono una correzione. Ivo Machacka, da due stagioni, coach dei biancocelesti, ha ben chiaro il quadro del suo team. “ Abbiamo reso troppo facile ad alcuni nostri avversari la competizione in pista. Per esempio, Jesenice ed Asiago non avevano bisogno anche dei nostri errori. Ora chiedo alla squadra di evitare imprecisioni. Abbiamo regalato troppi turnover e dischi ai nostri contendenti. Bisogna gestire al meglio la fase difensiva e la zona neutra.” Ma su alcuni aspetti il Cortina ha avuto delle buone statistiche: “ Si. Se guardo i numeri, i nostri special team sono ai primi posti e possiamo fare ancora meglio. Segno che la formazione ha le qualità per fare bene. Al tempo stesso nelle ultime 4 partite il Cortina non ha segnato un goal in parità numerica. Inoltre bisogna ben iniziare le gare con un approccio diverso. Direi che il primo lavoro è molto mentale nel cambio di passo. Sono sicuro che siamo molto meglio di queste 4 sconfitte ed inoltre non ho visto avversari così imprendibili. “ Contro il Merano sarà bagarre? “ Certo. Immagino sarà combattutissima. Arrivare ai playoff è un nostro obbiettivo. Noi non possiamo perdere altri punti per la classifica italiana mentre il Merano ha dimostrato molta confidenza e di credere fino all’ultimo nei propri mezzi.”

L’Asiago è nel mezzo di una settimana non certo semplice e molto impegnativa con tre partite. Martedì i giallorossi hanno perso per 5:3 contro la capolista della Alps dello Jesenice in quello che era il big-match della Alps di questi giorni. Michele Marchetti, autore della prima rete stellata contro i Red Steelers, compie una disamina della sfida con molto franchezza. “ La sconfitta deriva più dai nostri demeriti che dai meriti degli avversari. Sapevamo che Jesenice sarebbe stato una delle contendenti principali dopo la partenza di Brunico e Lubiana. Però direi che abbiamo avuto un assaggio di quella che sarà il match contro i nostri prossimi avversari anche in Continental Cup ma non sarei preoccupato per quel che ho visto in pista. Abbiamo fatto qualche errore di troppo in difesa e quindi sappiamo bene come rimediare.” Giovedì arriva il Gherdeina che avete già superato per 5:0 a domicilio. “ Si in quella partita ci è andato tutto bene e vogliamo replicare. Andare avanti con profitto nella classifica della Serie A è un nostro imperativo. Certo stiamo focalizzando la nostra preparazione al prossimo impegno di Continental Cup (22-24 ottobre) e tutte queste ultime uscite sono finalizzate verso quell’obbiettivo di passare quel turno europeo a cui ci teniamo tantissimo come squadra e come società.” Ora sei un elemento fisso della seconda linea d’attacco: “ Si. Sono molto contento di poter giocare anche con Stefano Giliati, ultimo rinforzo giallorosso, con cui mi trovo molto bene e che conosco dalle convocazioni in nazionale.” Hai notato qualcosa di differente nella Alps? “ Fermo restando che tutte le squadre possono solo migliorare, ho notato un livellamento verso l’alto delle compagini che generalmente occupavano gli ultimi posti. Credo che non ci siano più formazioni con cui entri in pista e dici…abbiamo già vinto.”

Il Gherdeina viaggia nel campionato italiano con un record di una vittoria e due sconfitte. C’è tutto il tempo per qualificarsi ai playoff Scudetto ma già giovedì le Furie sono chiamate a riscattare un inizio un po’ in salita e per giunta contro un avversario di peso come l’Asiago. Ne parliamo con il difensore di lunga esperienza come Christian Willeit che dopo un infortunio ha disputato i primi due incontri stagionali la settimana scorsa: “ Vogliamo dare il 100% in pista e giocare al meglio delle nostre possibilità. Sbagliare il meno possibile e dimostrare il nostro valore anche come un team come l’Asiago. Poi sarà quel che sarà ma abbiamo tutte le qualità per dire la nostra.” Esordisce, così, il giocatore che da quattro anni ha scelto il Gherdeina per continuare una carriera che è iniziata nella massima serie nella stagione 2005/06 con il Val Pusteria. “ Il campionato non è iniziato bene. Pensavamo, poi, che la vittoria a Collalbo, dove negli ultimi anni abbiamo fatto sempre male, potesse essere una chiave per la svolta ma non è stato proprio così. Stiamo lavorando molto duro ed abbiamo un allenatore altamente preparato come il finlandese Hannu Jarvenpaa. Che dire. Gli allenamenti sono di gran livello. Tocca a noi dimostrare in pista che possiamo fare di più e raggiungere gli obbiettivi prefissati ed iniziare ad avere una continuità di risultati.”

