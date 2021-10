Ciclismo: Sophie Riva domina l’Enduro World Series 2021 nelle Under 21

Nono e conclusivo appuntamento, domenica, a Innerleithen/Tweed Valley (Scozia) dell’Enduro World Series, con Sophie Riva (Ancillotti Factory Team), che mantiene la vetta della classifica generale, con 680 punti, 35 in più della britannica Polly Henderson (645) con terza, molto più distante, la slovacca Simonka Kuchynkova (340).

Il punteggio di Sophie Riva è frutto di due vittorie (Val di Fassa - Trentino e Loudenvielle, in Francia), cinque secondi posti – Crans Montana (Svizzera), Finale Ligure (Savona), due volte a La Thuile e, appunto, domenica, a Twedd Valley -, con peggior prestazione stagionale, il quarto posto, nella prima tappa in Val di Fassa. In classifica, al sesto posto grazie alla vittoria di Finale, anche Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta (175 punti).

A Tweed Valley, sotto la pioggia battente e tracciato in difficili condizioni, la vittoria è andata a Polly Henderson (29’43”42), davanti a Sophie Riva (31’31”42) e all’altra britannica Ellen Flewitt /(34’14”94).