Atletica: Tre valdostani ai campionati italiani 10 km. strada

Tre i valdostani inseriti nell’elenco di coloro che saranno protagonisti di questo evento, organizzato in terra romagnola su di un tracciato veloce, scorrevole e caratterizzato da due lunghi rettilinei, di 2,5km di lunghezza, che sarà ripetuto 4 volte.

Rientrano nel ricco conteggio degli iscritti della competizione per la categoria assoluta maschile, ben 321, due tesserati per il club toscano del GP Parco Alpi Apuane, ma residenti in Valle d’Aosta.

Si tratta del 25enne di Fénis Lorenzo Brunier e dell’aostano Omar Bouamer, quest’ultimo sul podio di questa stessa prova, nel 2019 a Canelli. In gara domenica, sempre sulla distanza dei 10km, ma nella prova riservata alla categoria Juniores, è anche atteso il giovane 19enne di Gignod Jean Pierre Vallet, tesserato per l’Atletica Cogne Aosta.