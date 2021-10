Hockey ghiaccio: Marta Mazzocchi (Aosta Gladiators) con la nazionale al torneo pre-qualificazione olimpica

Le azzurre hanno bisogno del maggior sostegno possibile da parte del pubblico, e per questo motivo chiamano a raccolta i tanti appassionati della Valpellice, del Piemonte e di tutto il Nord-Ovest. Alla luce delle norme anti-Covid, Il “Cotta Morandini” potrà ospitare un massimo di 600 spettatori, pari al 35% della capienza totale: i biglietti sono acquistabilionline su vivaticket.com al prezzo di 12 euro (+10% diritti di prevendita), mentre il ridotto per bambini e bambine al di sotto dei 12 anni costa 5 euro (+10% diritti di prevendita).

I tagliandi saranno acquistabili anche direttamente al palaghiaccio di Torre Pellice, dove i tesserati FISG potranno contare su una particolare agevolazione che consentirà loro di entrare allo stadio pagando solamente 5 euro. Coloro che non potranno assistere dal vivo alle partite, ma non vorranno comunque far mancare il sostegno alla nazionale femminile, avranno la possibilità di seguire tutti i match in diretta streaming sul canale Youtube della FISG.

Il torneo di Torre Pellice promuoverà una sola squadra alla fase successiva che si svolgerà a metà novembre e che rappresenterà l’ultimo passo verso la qualificazione vera e propria alle Olimpiadi di Pechino 2022.

Stando ai pronostici della vigilia, il passaggio del turno sarà una questione a due fra Italia e Kazakhstan, con lo scontro diretto previsto domenica 10 ottobre alle ore 20.15. Le azzurre occupano il 16esimo posto nel ranking IIHF contro il 21esimo delle kazake, il cui movimento è però in forte e rapida crescita anche a livello femminile. Le due nazionali si affronteranno anche ad aprile a Katowice, in Polonia, nel Mondiale di Prima divisione gruppo B.

Nell’unico match amichevole disputato dalla nazionale femminile prima del torneo di pre-qualificazione olimpica da segnalare il bel successo per 3-0 contro l’Austria. I media che vorranno seguire il torneo potranno accreditarsi inviando una mail a michele.bolognini@fisg.it. Di seguito convocazioni, staff e programma del quadrangolare.

Portiere: Elisa Biondi (Ambri Piotta – SUI), Martina Fedel (Brinkens – SWE), Ilaria Girardi (Lakers Egna)

Difensore: Valentina Bettarini (Eagles Bolzano), Mara Da Rech (Eagles Bolzano), Laura Lobis (Eagles Bolzano), Nadia Mattivi (Boston University – NCAA), Greta Niccolai (Lugano – SUI), Franziska Stocker (Eagles Bolzano), Amie Varno (Eagles Bolzano).

Attaccanti: Aurora Abatangelo (Lugano – SUI), Eleonora Bonafini (Eagles Bolzano), Anna Callovini (Eagles Bolzano), Mia Campo Bagatin (Ice Bears Dobbiaco), Anna Caumo (Ice Bears Dobbiaco), Chelsea Furlani (Eagles Bolzano), Samantha Gius (Eagles Bolzano), Sara Kaneppele (Eagles Bolzano), Marta Mazzocchi (Aosta Gladiators), Rebecca Roccella (Ambri Piotta Girls – SUI), Carola Saletta (Losanna – SUI).

Coaching staff: Max Fedrizzi (head coach), Stefano Daprà (assistant coach), Martin Pavlu (assistant coach), Luca Giovinazzo (allenatore portiere)

Team staff: Manuela Costantino (team leader), Francesca Franchi (medico), Lea Rottensteiner (fisioterapista), Simon Stuffer (preparatore atletico), Michael Caumo (attrezzista).

7 ottobre ore 16.00 Spagna-Kazakhstan

7 ottobre ore 20.15 Italia-Taipei

9 ottobre ore 16.00 Kazakhstan-Taipei

9 ottobre ore 20.15 Italia-Spagna

10 ottobre ore 16.00 Spagna-Taipei

10 ottobre ore 20.15 Italia-Kazakhstan