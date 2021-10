Mondiali di pallavolo per atleti sordi: argento per la Nazionale femminile, bronzo per quella maschile

Cominciamo dalle donne, che dopo un percorso straordinario che le ha portate a superare, tra le altre, la Russia ai quarti e l'Ucraina in semifinale, sono state sconfitte in finale dalla Turchia al termine di un match intenso, che le ha viste recuperare lo svantaggio iniziale sino al 13-15 del quinto set che ha regalato l'oro iridato alle nostre avversarie. Per le atlete di coach Alessandra Campedelli è arrivata comunque la soddisfazione di un'ottima medaglia d'argento.

Sorride anche la Nazionale maschile, che nella finale valida per il terzo e quarto posto si è imposta sulla Francia con il punteggio di 3-0. Poco più di un'ora: tanto è durata la sfida tra la Rappresentativa Azzurra e quella transalpina, un successo che riporta il nostro team su un podio mondiale a distanza di sedici anni dall'ultima volta.