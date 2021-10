Calcio: I rossoneri dell'Aygreville espugnano il campo del Mercadante

Dopo la notizia del ripescaggio arrivata qualche giorno prima dell’inizio del campionato gli Aquilotti di mister Gagliardi si sono subito immersi nel girone C, a detta di tutti gli esperti del settore il più difficile, e dopo alcune prestazioni sottotono, domenica scorsa hanno dimostrato di poter essere alla pari con tutte le compagini di pari età.

Dopo un primo tempo sotto di un gol ma con una gara condotta in prevalenza, finalmente nella ripresa arrivano anche i gol. La rete del pareggio arriva subito ad avvio ripresa da un corner ben piazzato da Money a centro area, Pozzan fa velo al centro e sul secondo palo arriva Rao in veste di goleador che insacca sotto la traversa.

Il Mercadante soffre il pareggio e l’Aygreville accelera. Magistrale l’azione del 2-1 con partenza dal basso di Rossi sulla destra per il cursore Rey che passa al centro con Pozzan che libera di prima intenzione ancora Rao infilatosi tra la difesa torinese che non sbaglia. In quattro passaggi l’Aygreville arriva al gol partendo dal proprio estremo difensore.

Alla mezzora il Mercadante pareggia con una punizione dal limite, ma a fare la partita sono sempre gli ospiti che al 45° trovano il vantaggio con un rigore procurato da Pozzan e da lui stesso trasformato con freddezza: palla a destra, portiere a sinistra.

Quando ormai la partita sembrava chiusa però il Mercadante trova un inaspettato pareggio su mischia in area. Sicuramente i ragazzi di Gagliardi meritavano di più ma la prestazione fa ben sperare nel prosieguo del campionato.

Aygreville: Rossi, Rey, Henry, Bionaz, Pellu, Gorraz, Rao, Money, Pozzan, Tercinod, Presti. A disposizione: Riva Rivot, Vaccaro, Iurlaro, Pieiller, Fosson, Giorgi, Verraz. Allenatore: Gagliardi